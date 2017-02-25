Вооруженный водитель наехал на прохожих в Германии, есть раненые

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Водитель наехал на прохожих в немецком Гейдельберге, в результате чего три человека пострадали.

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Правоохранители ранили злоумышленника. Об этом сообщил в субботу телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции.

Водитель, вооруженный ножом, пытался скрыться с места наезда. В настоящее время он находится в больнице. Состояние злоумышленника и одного из пострадавших прохожих оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Мельбурна: три человека погибли и порядка 20 получили ранения. ЧП произошло в нескольких сотнях метрах от места проведения первых в этом сезоне соревнований теннисного турнира "Большой шлем". Водитель умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час, но это не является актом терроризма, сообщила полиция.