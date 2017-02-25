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    Вооруженный водитель наехал на прохожих в Германии, есть раненые

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    В настоящее время водитель, наехавший на прохожих, находится в больнице. Состояние злоумышленника и одного из пострадавших прохожих оценивается как тяжелое.
    Скорая помощь в Германии
    Associated Press Uwe Anspach

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Водитель наехал на прохожих в немецком Гейдельберге, в результате чего три человека пострадали.

    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Фото из открытых источников
    Смертельный наезд на пешеходов в Мельбурне: место инцидента

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    Правоохранители ранили злоумышленника. Об этом сообщил в субботу телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции.

    Водитель, вооруженный ножом, пытался скрыться с места наезда. В настоящее время он находится в больнице. Состояние злоумышленника и одного из пострадавших прохожих оценивается как тяжелое.

    Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Мельбурна: три человека погибли и порядка 20 получили ранения. ЧП произошло в нескольких сотнях метрах от места проведения первых в этом сезоне соревнований теннисного турнира "Большой шлем". Водитель умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час, но это не является актом терроризма, сообщила полиция.

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