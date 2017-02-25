Гройсман забредил импортозамещением. Комментарий эксперта

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украина справилась с работой по импортозамещению в оборонном комплексе и самолетостроении, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совещании по вопросам авиастроения в Харькове.

"Удачно прошла работа по импортозамещению. Мы были традиционно привязаны к экономике в том числе Российской Федерации, в частности в самолетостроении, оборонном комплексе. Сегодня мы вышли на полное импортозамещение. В целом, это большинство продукции, производимой на предприятиях в Украине. Также все то, что нам не хватает, мы можем импортировать в Украину из европейских стран. Но наша задача заключается в том, чтобы мы максимально, на 100% образовали полный цикл производства вне зависимости от импорта", – цитирует премьера правительственный портал.

Для осуществления процесса реального замещения импорта необходимо финансирование украинской науки и техники, без которого сказанное — лишь красивые слова, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.

"Импортозамещения достичь очень сложно хотя бы потому, что это высокотехнологичная продукция, и многие комплектующие защищены авторским правом определенных предприятий, научно-исследовательских институтов, частных лиц. Полностью выйти на импортозамещение в высоких технологиях очень сложно. Хотя, конечно, это возможно", — сказал Степанюк.

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"Судя по бюджету, мы не видим никаких шагов правительства по развитию в Украине высокотехнологичной промышленности. Плохо финансируется наука, нет финансирования научных разработок со стороны государства, нет заказов государства на подобные разработки — всего этого нет в госбюджете на этот год. А заявления премьера об импортозамещении — это красивые слова, это нужно делать. Но реальных шагов правительства в этом направлении нет", — констатировал эксперт.

Он также отметил возможные сложности с импортом всей необходимой номенклатуры высокотехнологичной продукции из европейских стран.

"Никогда ни одна страна в мире высокотехнологическую продукцию не вывозит за территорию своей страны. Теоретически, можно импортировать подобное оборудование, но это будет, во-первых, дороже, и будет нуждаться в дополнительных испытаниях, на сколько оно подходит для украинской техники", — подчеркнул Степанюк.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко своим решением запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. Так, в конце 2016 года СМИ сообщали, что фирма "Укринмаш" (входит "Укроборонпром") якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию.