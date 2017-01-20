У водителя, наехавшего на людей в Мельбурне, были проблемы с психикой - СМИ

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КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Грек, который наехал на людей в Мельбурне, страдал проблемами с психическим здоровьем, сообщает онлайн-версия газеты "Неа" со ссылкой на австралийские СМИ.

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Мельбурна: три человека погибли и порядка 20 получили ранения. ЧП произошло в нескольких сотнях метрах от места проведения первых в этом сезоне соревнований теннисного турнира "Большой шлем". Водитель умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час, но это не является актом терроризма, сообщила полиция.

"Как передают австралийские СМИ, 26-летний водитель ранее был известен в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем. Полиция открыла огонь по нему, и сейчас он госпитализирован и находится под охраной, он сотрудничает с властями", – пишет газета.

Греческие СМИ также публикуют видеозаписи, на которых видно, как автомобиль в нарушение всех правил дорожного движения описывает круги на площади и от него разбегаются пешеходы, а водители других машин опасаются выезжать на площадь.

Злоумышленника зовут Джеймс Гаргасулас (James "Jimmy" Gargasoulas), ему 26 лет, пишет издание "Прото тема". В то же время, по данным корреспондента греческого общественного телевидения ERT в Австралии, водителю 35 лет, перед происшествием он спорил с членами своей семьи в метро.

Как заявляет полиция, водитель причастен к происшествию с нападением с ножом, которое произошло несколькими часами ранее в Виндзоре – пригороде Мельбурна, а на пешеходов он наехал после ссоры со своим братом. Сайт news.in.gr, в свою очередь, сообщает, что минувшей ночью мужчина во время семейной ссоры в Виндзоре ударил ножом своего брата и ударил свою мать. Его брат был госпитализирован. Как отмечают СМИ, по словам одного из соседей, "Джимми всегда был плохим человеком".