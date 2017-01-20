наверх
20.01.201707:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Наезд автомобиля на пешеходов в Мельбурне не связан с терроризмом - полиция

    (обновлено: )4
    В пятницу автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Мельбурна, в результате чего три человека погибли и порядка 20 пострадали, в том числе ребенок. Водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.
    Полиция Австралии
    flickr.com/another_activist

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Водитель в Мельбурне умышленно направил автомобиль на пешеходов в центре города, но с терроризмом это не связано, заявил и.о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон.

    Наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Наезд грузовика на людей в Берлине: появились новые кадры с места трагедии

    Смотрите также: Давка на музыкальном фестивале в Австралии

    Ранее сообщалось, что в пятницу автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Мельбурна, в результате чего три человека погибли и порядка 20 пострадали, в том числе ребенок.

    "Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — цитирует полицейского агентство Франс Пресс. Он добавил, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.

    В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения