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    Алеку Болдуину предложили заменить Трампа на ужине журналистов

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    Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Кинокритики США наградили актера премией Critics' Choice за эту роль.
    Актер Алек Болдуин в образе Трампа
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Известному американскому актеру Алеку Болдуину, который пародирует Дональда Трампа в телевизионном шоу, в шутку предложили заменить президента США на торжественном ужине журналистской ассоциации.

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    Сам Трамп от приглашения ранее отказался. Он написал в своем аккаунте Twitter, что не будет присутствовать на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA) в этом году. При этом он пожелал участникам ужина хорошего вечера.

    Реагируя на это решение, американский актер Зак Брафф предложил своему коллеге Болдуину заменить Трампа. "Алек Болдуин, время переодеться", — написал Брафф на своей странице в Twitter, сделав репост сообщения Трампа.

    Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Кинокритики США наградили актера премией Critics' Choice за эту роль. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство пародиями на него в исполнении Болдуина.

    Ежегодный ужин WHCA на котором обычно собираются журналисты, знаменитости и политики, включая президента США, планируется провести 29 апреля в Вашингтоне. Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Ранее ассоциация выступила с критикой решения пресс-службы администрации США не пускать на закрытый брифинг представителей ряда СМИ.

    Журналисты ряда ведущих американских СМИ в пятницу не были допущены на брифинг Белого дома. По данным телеканала CNN, среди тех, кого не пустили, были CNN, New York Times, Politico, Los Angeles Times "и другие СМИ".

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