Сандерс раскритиковал нежелание расследовать "связи Трампа с РФ"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Сенатор-демократ Берни Сандерс раскритиковал Белый дом и республиканцев в конгрессе за нежелание расследовать "связи Трампа с Россией" и "российское вмешательство в выборы".

Сандерс был одним из ключевых участников президентской гонки в США, он проиграл Хиллари Клинтон номинацию Демократической партии в президенты.

"Крупное правительство, правительство России, вмешалось в наши выборы и было твердо настроено сделать все, что можно, чтобы он выиграл выборы. Сейчас, возможно, и нет никаких данных о прямом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа. Или, возможно, мы об этом не знаем. Но, очевидно, этот вопрос имеет огромные последствия. Сговаривался ли штаб Трампа с российским правительством, чтобы г-на Трампа избрали президентом США? Этот вопрос нужно расследовать", — заявил Сандерс в эфире CNN.

Он назвал "не важными" заявления Белого дома, который категорически опроверг подобные предположения, а также высказывания главы комитета по разведке в палате представителей Дэвина Нуньеса, который призвал не спешить с выводами о "связях Трампа с Россией".

"Эти ребята, очевидно, не хотят рассматривать этот вопрос, хотят, чтобы его не стало. Проблема одна — американский народ знает, что российское правительство активно и беспрецедентно участвовало в нашей кампании. Есть немало данных о том, что сделки Трампа зависели от российских денег — что бы это значило? Мне не важно, что говорит администрация, что говорит конгрессмен Нуньес, для меня важно, чтобы американский народ узнал правду", — сказал Сандерс.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

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Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря прошлого года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.