Трамп прокомментировал конфуз на вручении "Оскара"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии "Оскар" американской киноакадемии, заявив, что главную премию перепутали из-за чрезмерной зацикленности на политике.

"Я думаю, они так сильно сосредоточились на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного печально. Потерялся весь гламур "Оскаров". Не могу сказать, что это был очень блестящий вечер. Я был на "Оскарах". (В этот раз) отсутствовало что-то особенное, и подобное окончание было печальным", — заявил Трамп в интервью сетевому изданию Breitbart News.

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Трампа критиковали со сцены во время вручения кинонаград, хотя эта критика не стала основной темой церемонии. Трамп почти целый день воздерживался от того, чтобы прокомментировать церемонию в Twitter, что нетипично для политика.

Проходившая в воскресенье 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда мюзикл "Ла-Ла Ленд" был по ошибке объявлен победителем в категории "Лучший фильм". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственные речи, представитель организаторов появился со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". Позже выяснились, что организаторы перепутали конверты.