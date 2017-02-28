наверх
28.02.201704:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Трамп прокомментировал конфуз на вручении "Оскара"

    Тема:

    "Оскар-2017". Победители (44)

    (обновлено: )90
    Президент США Дональд Трамп заявил, что во время вручения "Оскара-2017", по его мнению, "отсутствовало что-то особенное, и подобное окончание было печальным".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии "Оскар" американской киноакадемии, заявив, что главную премию перепутали из-за чрезмерной зацикленности на политике.

    Победители и проигравшие на афтепати Оскара-2017. Видео
    Канал The Telegraph на Youtube
    Победители и проигравшие на афтепати "Оскара-2017"

    "Я думаю, они так сильно сосредоточились на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного печально. Потерялся весь гламур "Оскаров". Не могу сказать, что это был очень блестящий вечер. Я был на "Оскарах". (В этот раз) отсутствовало что-то особенное, и подобное окончание было печальным", — заявил Трамп в интервью сетевому изданию Breitbart News.

    Смотрите также — Скандал на вручении "Оскара": лучшие фотожабы

    Трампа критиковали со сцены во время вручения кинонаград, хотя эта критика не стала основной темой церемонии. Трамп почти целый день воздерживался от того, чтобы прокомментировать церемонию в Twitter, что нетипично для политика.

    Проходившая в воскресенье 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда мюзикл "Ла-Ла Ленд" был по ошибке объявлен победителем в категории "Лучший фильм". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственные речи, представитель организаторов появился со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". Позже выяснились, что организаторы перепутали конверты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Ольга Айвазовская
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Победители
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Визит Савченко и Рубана в ДНР