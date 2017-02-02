Гривна укрепилась благодаря возмещению НДС экспортерам - Товстенко

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк укрепил в среду, 1 февраля, гривну до уровня 27 гривен 8 копеек за доллар. По мнению некоторых экспертов, ревальвация прогнозируется. Более того, до конца февраля доллар может подешеветь еще и оказаться на отметке в 26 гривен. Кроме этого, спекулянты на курсообразование существенно влиять также не будут — такое мнение высказывают аналитики.

С чем связано укрепление гривны, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

"Сейчас гривна укрепилась, возможно, в силу тех факторов, которые привели к обесцениванию в первой половине месяца, до 15 января примерно, их влияние нивелировались немного. Прежде всего, что нужно отметить, что перед Новым годом очень много получили возмещение НДС экспортеры и в них не было необходимости заводить сюда валютную выручку. Вероятно, сейчас они начали чуть больше заводить валютной выручки, из-за чего гривна медленно укрепляется. Поэтому любые колебания в рамках 5% являются нормальными. Где-то сейчас гривна достигла 27 гривен, почти 27 гривен за доллар на межбанке. Я думаю, что это нормальный пока уровень. Где-то на этом уровне нас будет ждать стабилизация", — утверждает эксперт.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара в среду, 1 февраля, на уровне 2707,95 за 100 долларов.