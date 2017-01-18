Аналитик: курс гривны вырастет к концу февраля

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Национальный банк обещал стабилизировать ситуацию на валютном рынке, а колебания курса гривны являются сезонными. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Чернигов. По его словам, в Украине достаточно валютных резервов для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

Гройсман считает, что падение курса гривны связано с падением деловой активности в период праздников, а также с сезонными колебаниями курса валют.

Стоит ли ожидать укрепления гривны, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый аналитик Виктор Федоров.

По вашему мнению, есть ли реальные причины для падения гривны? Facebook Юрия Товстенко Гривна успокоится, но на время, и девальвация продолжится – Товстенко

– У нас растет доллар не только на наличном, но и на межбанке. Поэтому я с Гройсманом согласен. Это действительно сезонный фактор.

Если мы посмотрим год назад, два года назад, пять лет назад, все повторяется. В январе-феврале курс растет, дальше он спадает и летом достигает своего минимума годового. Здесь все нормально в этом отношении.

Что касается "Привата", да, действительно, этот фактор существует, но этот фактор временный и регулируемый. Он влияет в основном на наличный рынок, не более того.

Некоторые эксперты говорили о том, что паниковать не нужно, гривна укрепится на позиции 27. Это произойдет только летом?

– Летом, я думаю, будет гораздо ниже, чем 27. А 27,2-27,5 — это среднегодовой курс можно прогнозировать. 27 гривен за доллар, я думаю, уже будет к концу февраля.

А если говорить про ближайшую неделю?

– Сегодня торги проходят с понизительной тенденцией, и особо следует отметить существенное понижение курса доллара наличного. Я вас уверяю, что менялы гораздо лучше чувствуют настроения и населения, и рынка вообще. Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю у нас курс будет несколько снижаться, и, возможно, на межбанке даже достигнет 27, но это будет временное явление.

До конца января, до середины февраля будут еще колебания и до 28, я имею в виду межбанк.

Все говорят о сезонности, но Валерии Гонтаревой пришлось успокаивать Владимира Гройсмана и говорить, что НБУ будет делать все возможное. Почему так?

– Потому что валюта у нас стала политическим фактором. Если что-то происходит, в принципе, что такое рост курса доллара на полторы гривны? На самом деле, это всего-навсего 5%.

Для открытого рынка, к которому, в принципе, мы стремимся, 5% – это много, но не смертельно. Это нормальные колебания внутригодовые для стабильной, для очень стабильной валюты. Учитывая, что это все-таки политический для нас фактор, где Гройсман сделал заявление? На встрече с кем-то. Потому что людей этот вопрос волнует. А что у нас с гривней? А не будет ли снова 50 или 150? Нет, не будет. Вот он и успокаивает.

И (глава НБУ) Гонтарева – политик, на самом деле, и Гройсман – тем более политик. Вот поэтому такие заявления и звучат. Не очень хорошо, когда глава НБУ заверяет премьера, что я стабилизирую курс доллара.

Если говорить об инструментах, что сейчас есть у НБУ для того, чтобы стабилизировать валюту?

– Сейчас действуют аукционы. И я надеюсь, и более того, я уверен, что к жестким мерам каких-то запретов НБУ не вернется по тем причинам, о которых мы говорили. Это сезонные, временные колебания, с которым НБУ вполне может справиться, используя только аукционы.

В Украине есть около 15 миллиардов гривен золотовалютных резервов. В случае, если МВФ в этом году не будет финансировать резервы НБУ, регулятор будет в состоянии проконтролировать курс?

– Вы знаете, прогноз по внешнему счету, по общему, не только по торговому, но и по услугам, за этого год отрицательный. Но мне кажется, что здесь те, кто составлял бюджет, несколько перестраховались.

Дело в том, что те услуги, которые мы в состоянии сегодня оказывать, совершенно разнообразные, все по мелочи, вполне могут перекрыть дефицит торгового счета. И если смотреть на этот год, то НБУ купил на рынке больше, чем продал.

Я надеюсь, и, скорее всего, так оно будет, что в этом году произойдет то же самое. То есть поддержка МВФ для нас скорее является психологической и таким волшебным пинком для осуществления реформ, нежели те деньги, которые поступают.

Вот мы ожидаем в начале февраля миллиард долларов. Что такое миллиард долларов? В принципе, это одна пятнадцатая часть от того, что у нас есть. Это не мало, но и не критично. Поэтому поддержка МВФ для меня – больше психологическая и больше побуждение к проведению реформ, нежели деньги, которые поступают.

Читайте также: Полховский о падении гривны и работе НБУ

Ранее эксперт по вопросам экономики Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что падение курса гривны — это сезонные особенности, вызванные расходами бюджета в конце года, а в феврале гривна стабилизируется.

Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" заявил, что увеличение денежной массы связано с ростом курса доллара более чем в три раза и попыткой унять панические настроения из-за национализации ПриватБанка.