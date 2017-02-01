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01.02.201709:17
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    Экономика

    Нацбанк повысил курс евро до 29,12 грн

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    Экономика Украины. Падение гривны (303)

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на уровне 2912,40 грн за 100 евро, российского рубля — 4,506 грн за 10 рублей, доллара - 2707,95 за 100 долларов.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара среду, 1 февраля, на уровне 2707,95 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2912,40 грн за 100 евро, российского рубля — 4,506 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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