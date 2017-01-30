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    Курс валют НБУ: гривна укрепилась по отношению к евро

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    Экономика Украины. Падение гривны (296)

    (обновлено: )27
    Национальный банк Украины незначительно понизил курс евро на понедельник. Так, курс евро установлен на отметке 2904,40 грн за 100 евро. На минувшую пятницу курс евро устанавливался на уровне 2911,79 грн за 100 евро.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 30 января, на уровне 2719,22 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2904,40 грн за 100 евро, российского рубля — 4,508 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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