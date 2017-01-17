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    Экономика

    Курс валют НБУ: доллар продолжает дорожать

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    Экономика Украины. Падение гривны (233)

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    Курс доллара, согласно данным Национального банка Украины, установлен на вторник на уровне 2772,15 за 100 долларов. Накануне курс американской валюты был установлен на отметке 2766,92 за 100 долларов.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 17 января, на уровне 2772,15 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Всеволод Степанюк
    Facebook Всеволода Степанюка
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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2936,82 грн за 100 евро, российского рубля — 4,650 грн за 10 рублей.

    Ранее директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко заявил, что Нацбанк объявил о проведении аукциона по покупке около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, так как в период новогодних праздников курс гривны упал по отношению к доллару.

    В регуляторе отметили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту в связи с совпадением рождественских выходных в Украине и рабочими днями в Европе.

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    В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и, как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.

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