Правительство к концу 2016 года спровоцировало дефицит доллара - эксперт

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Для стабилизации курса национальной валюты Нацбанк в понедельник, 16 января, провел еще один аукцион. Из предлагаемых участникам рынка 50-ти миллионов долларов, регулятор продал 38 млн по курсу 27.72. Интервенция оказалась удачной. Гривна до конца дня даже подросла на 5 копеек. Еще утром наличный доллар в некоторых обменниках уже приближался к отметке 30 гривен, а евро превысил 31 гривну.

Почему гривна теряет позиции в начале каждого года, рассказал финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Из года в год одни и те же факторы влияют на обесценивание гривны в начале года, а именно бюджетные процессы конца года. В качестве примера, в конце 2016 года, то есть за декабрь, из бюджета было потрачено примерно 160 млрд гривен, при том что в среднем по месяцу в год тратилось около 70 млрд. То есть мы видим, что намного больше, чем каждый предыдущий месяц года. Для чего это делается правительством — трудно понять. Но к концу года бюджет пытается потратить все то, что он не потратил до этого. Во-вторых, выплачивают зачем-то две пенсии — за декабрь и за январь сразу. К тому же, на это все налегает выплата НДС, возмещение НДС экспортеров. Таким образом правительство просто увеличивает количество гривны, которая находится в системе, и поэтому происходит искусственный дефицит доллара", — утверждает эксперт.

Ранее член совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин заявил, что очередной виток падения курса гривны имеет сезонный характер и обусловлено сокращением поступления иностранной валюты в страну.