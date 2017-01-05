Курс валют НБУ: доллар открыл год ростом

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара четверг, 5 января, на уровне 2669,23 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2785,88 грн за 100 евро, российского рубля — 4,400 грн за 10 рублей.

Правительство в конце минувшего года приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка "ПриватБанк", акционером которого, в том числе является бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов.

Новым председателем правления "ПриватБанка" в связи с его национализацией стал экс-министр финансов Александр Шлапак.

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