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Курс валют НБУ: евро подорожал до 29,49 грн, доллар - до 27,66 грн

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Экономика Украины. Падение гривны (226)

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Как сообщается на сайте регулятора, курс доллара на понедельник установлен на уровне 2766,92 за 100 долларов, евро - на отметке 2949,81 грн за 100 евро, российского рубля — 4,660 грн за 10 рублей.
Обмен валют
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 16 января, на уровне 2766,92 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
Радио Голос Столицы/Скриншот
Полховский о падении гривны и работе НБУ

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2949,81 грн за 100 евро, российского рубля — 4,660 грн за 10 рублей.

Ранее директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко заявил, что Нацбанк объявил о проведении аукциона по покупке около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, так как в период новогодних праздников курс гривны упал по отношению к доллару.

В регуляторе отметили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту в связи с совпадением рождественских выходных в Украине и рабочими днями в Европе.

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В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и, как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.

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