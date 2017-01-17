Сухоруков: Украина - это "концлагерь" для гривны

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

С начала 2017 года денежная масса в Украине выросла почти на 11% и составила один триллион 101 миллиард гривен. В НБУ объясняют это ростом депозитов. В то же время ряд экспертов связывает рост объема денежной массы с крупным вливанием денег в экономику, в частности, из-за национализации ПриватБанка.

Как известно, любые деньги, которые лежат без дела, обесцениваются. Не исключено, что в 2017 году девальвация гривны будет меньше, чем инфляция, поэтому на курсе и его колебаниях много не выиграешь.

Во что стоит сегодня инвестировать, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил управляющий директор инвестиционной группы "УНИВЕР" Алексей Сухоруков.

Во что на сегодняшний день, в условиях украинской экономики, лучше инвестировать?

— Зависит от суммы, которая есть у человека на руках, от его жизненных обстоятельств, от срока, на который нужно инвестировать, а также от типа личности, характера. Если сумма небольшая, то мне кажется, самый лучший способ, это поровну поделить средства, и часть вложить в валюту, а часть — отнести на банковский депозит, потому что ставки сейчас все еще большие.

Банковский депозит в гривне?

— Да.

А валюту — в матрац?

— Валюту тоже можно — на депозит, она такая же денежная единица, ничем не хуже. Но ставки там будут меньше. Но в этом случае вы защитите свои сбережения, хотя бы частично, от возможной девальвации. Гривна лучше тем, что там ставка больше, и до сих пор ставки достаточно высокие, и я предполагаю, что они могут падать.

Куда можно еще инвестировать, если денег побольше?

— Сейчас в госбанках сумма, которая гарантируется к возврату государством, не ограничена, поэтому здесь зависит, опять же, от покупательной способности конкретного человека. Можно хоть миллион положить.

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А если говорить не только о депозитах? Какие инструменты для вложений еще предлагаете?

— Не забывайте, что Украина — это концлагерь для гривны. Поэтому здесь особо не разбежишься, кроме валюты, особо покупать ничего нельзя. Мы не можем себе позволить покупать ценные бумаги, которые дают какую-то серьезную доходность или имеют инвестиционный рейтинг. Мы находимся в закрытой экономике. Поэтому, кроме недвижимости… в золото еще можно, но золото — это довольно экзотический инструмент. Поэтому если у кого-то есть сумма побольше, то недвижимость — это не самый плохой вариант, потому что цены сейчас все-таки еще не сильно высокие, и то, что они будут падать — очень маловероятно. Если у кого-то есть желание начать свой бизнес — тоже похвальное решение, но не уверен, что сейчас самое лучшее время, поскольку ситуация в экономике у нас плачевная.

А вложения в недвижимость за рубежом прибыльнее, чем в Украине?

— Они точно не прибыльнее, потому что по сравнению с другими странами Украина сильно беднее, и здесь цены на недвижимость меньше. В то время как во многих других странах эти цифры уже давно восстановились после кризиса 2008 года, например. А в Украине они не восстановились, и временами даже после 2014-2015 года они сильно припали, если считать в долларе, а не гривне. Но просто покупать недвижимость за рубежом — нужно кучу бумажек собрать, которые не факт, что у вас получится собрать быстро.

У нас же нет свободы движения капитала. Украинцы — это заключенные, они живут за колючей проволокой, и взять так просто вывести за ворота тюрьмы и инвестировать, куда хочешь — не получится. Поэтому законно можно инвестировать только внутри страны, если вы хотите сделать это быстро и в гарантированный какой-то определенный срок. Потому что бумажки для того, чтобы открыть счет за границей, в иностранном банке, можно собирать годами, не факт, что у вас в итоге получится, вам могут легко отказать. Украинцы — это инвесторы второго или третьего сорта.

Ранее управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний заявил в эфире "ГС", что иностранные инвесторы пока не готовы покупать большие объекты в Украине, поэтому правительству стоит сосредоточиться на приватизации небольших предприятий, интересных украинскому бизнесу.