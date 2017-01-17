Скачок гривны обусловлен сбрасыванием бюджетом наличных средств – эксперт

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что денежная масса в стране увеличивается в связи с ростом курса доллара.

С начала 2017 года денежная масса в Украине выросла почти на 11% и составила один триллион 101 миллиард гривен. В НБУ объясняют это тем, что растут депозиты: мол, за 2016 год в гривне они выросли почти на 8%. В то же время ряд экспертов связывает рост объема денежной массы с крупным вливанием денег в экономику, в частности, из-за национализации "ПриватБанка". А рост депозитов, как и рост курса гривны, — это уже следствие.

Нестабильный курс гривны прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

"Нынешний скачок, он фактически вызван двумя факторами. Первый, это то, что как всегда в декабре-январе — рост курса, потому что бюджет начинает сбрасывать свободные деньги, для того чтобы свести баланс в ноль, поэтому резкий выброс в экономику условных наличных денежных средств начинает давить на доллар. И вторая вещь — это вопросы, связанные с "ПриватБанком", то есть отток денежных средств, гривневой денежной массы, которые пошли на рынок для того, чтобы сохранить свои, застраховать свои денежные свободные средства, и народ пошел покупать доллары. Вот эти два фактора и привели к росту доллара на 2-2,5 гривны. Я думаю, что пик мы уже прошли, и в данной ситуации будет фиксироваться где-то на уровне 27-27,5 гривен/доллар", — считает эксперт.

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