Что не сделал Кабмин в ситуации ЧП. Мнение Землянского

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Чрезвычайное положение в энергетике длительностью один месяц со дня, следующего за публикацией распоряжения о его введение начинает действовать согласно решению Кабинета министров Украины. Такое решение принято в связи с блокадой железнодорожного сообщения между Украиной и неконтолируемыми территориями Донбасса.

"Такие действия (блокада угля — Ред.) являются абсолютно недопустимыми. И считаю, что максимально быстро поставки необходимого угля должны быть разблокированы. Но задача правительства совместно с органами местного самоуправления — подумать о том, чтобы в этот тяжелый период любые негативные влияния на жизнь людей были минимизированы. Для этого сегодня мы созвали правительство, чтобы принять решение о введении чрезвычайных мер в энергетической системе нашей страны", — заявил Гройсман на внеочередном заседании Кабмина в среду 15 февраля.

Распоряжение "О принятии чрезвычайных мер на рынке электрической энергии" допускает применение графиков почасового отключения электроэнергии и графиков ее аварийного отключения.

Действия правительства Украины — это борьба с последствиями, а не с причинами, приведшими к дефициту угля, отметил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Решение о ЧП — это борьба со следствием. Причиной является блокирование поставок, абсолютно незаконное, вне правового поля. Надо бороться с причиной — разблокировать поставки угля. Что касается купирования последствий — это абсолютно логичное решение правительства, они переходят на ручной режим контроля за энергоресурсами, минимизируют использование угля антрацитовой группы. Но воззвание Гройсмана — требуем прекратить блокаду — выглядит странно. В его распоряжении есть весь арсенал и инструментарий, чтобы разогнать отщепенцев, поскольку все это происходит на подконтрольной Украине территории", — подчеркнул Землянский.

В то же время, говоря об общей политике в энергетике эксперт отметил, что нынешнее правительство так и не изменило модель экономики.

"По сути дела, Кабмин двигается в той же логике решений, которая была последние три года, и ничего нового не придумал. Задачей Кабмина является и восстановление платежеспособности населения. Если мы создаем соответствующие условия для развития экономики и прихода инвестиций, народ получает больше денег, увеличивается количество рабочих мест, растет реальный сектор экономики. Соответственно, снижается нагрузка для населения, они получают возможность оплачивать тарифы. Для Кабмина приоритетом должно быть состояние экономики, а не борьба за переход на какие-то альтернативные источники энергии и т.д.", — добавил эксперт.

В то же время, он отметил отсутствие энергобаланса, который бы точно определял потребности энергетики в ресурсах.

"Профильное министерство, Минэнерго, должно было подготовить энергобаланс, а задача премьера — это все администрировать. И ситуация в энергетике — это следствие происходящего во власти. Это — отсутствие стратегии, даже не развития, а функционирования украинской экономики", — заявил Землянский.

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Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.