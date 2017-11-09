Замминистра обороны Павловский освобожден из-под ареста

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Апелляционный суд отпустил из-под домашнего ареста заместителя министра обороны Игоря Павловского.

Председательствующий судья Денис Масенко решил частично удовлетворить апелляционную жалобу Павловского.

Отмечается, что замминистра отпустили под личное поручительство 2 военнослужащих, имеющих звание Героя Украины, Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

Новая мера пресечения действует до 10 декабря.

В октябре Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения замминистра обороны Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского прошло в кратчайшие сроки.