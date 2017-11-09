наверх
09.11.201715:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Замминистра обороны Павловский освобожден из-под ареста

    (обновлено: )3601
    Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов заместителя министра обороны Игоря Павловский.
    Заместитель министра обороны Игорь Павловский, которого подозревают в растрате 149 млн грн бюджетных средств, и судья Владлена Лазаренко во время заседания Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения Павловскому.
    УНИАН

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Апелляционный суд отпустил из-под домашнего ареста заместителя министра обороны Игоря Павловского.

    Председательствующий судья Денис Масенко решил частично удовлетворить апелляционную жалобу Павловского.

    Суд по делу второго подозреваемого в ДТП в Харькове
    УНИАН
    Кровавое ДТП в Харькове: суд над вторым подозреваемым в аварии

    Отмечается, что замминистра отпустили под личное поручительство 2 военнослужащих, имеющих звание Героя Украины, Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

    Новая мера пресечения действует до 10 декабря.

    В октябре Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения замминистра обороны Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

    Ранее НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны.

    Президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского прошло в кратчайшие сроки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Суд по делу сына Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова