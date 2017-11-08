Кровавое ДТП в Харькове: суд над вторым подозреваемым в аварии

В Харькове Киевский районный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения второму подозреваемому в совершении ДТП, унесшего 6 жизней, Геннадию Дронову.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.