Арестована недвижимость сына главы МВД

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передают "Украинские новости".

"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и (фигуранта дела Владимира) Литвина. У Авакова квартира арестована", — сообщил он.

По словам прокурора, суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых.

На данный момент ни в одном ходатайстве отказано не было.

Как сообщалось, Александра Авакова подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. В этом же подозревают бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.