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    Политика

    Арестована недвижимость сына главы МВД

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (97)

    (обновлено: )42820
    Недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря арестованы судом.
    Александр Аваков в суде
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передают "Украинские новости".

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    "Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и (фигуранта дела Владимира) Литвина. У Авакова квартира арестована", — сообщил он.

    По словам прокурора, суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых.

    На данный момент ни в одном ходатайстве отказано не было.

    Как сообщалось, Александра Авакова подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. В этом же подозревают бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова