Аваков обвинил НАБУ в политических преследованиях

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что одни из последних дел НАБУ, в частности дело министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в отношении окружения министра юстиции заставили его усомниться, что данные решения основаны на юридической процедуре. Об этом он заявил журналистам после презентации книги "Ленин с нами?".

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"К сожалению великому я считаю, что несколько дел, которые пучком выстрелили в течение нескольких дней в отношении моего окружения, в отношении Омеляна, в отношении окружения министра юстиции и еще некоторые факты, которые нам известны, заставляют меня усомниться, что данные решения основаны на юридической процедуре, а не основаны на политической целесообразности. Я думаю, что этот вопрос должен быть тщательно изучен", — сказал Аваков.

Также министр прокомментировал "дело рюкзаков" в отношении его сына.

"Что касается моего сына, то политические спекуляции здесь достигли своей цели. Мы получили пиар-взрыв и больше ничего. А теперь мой сын и его адвокаты сосредоточатся на том, чтобы в суде разбить это обвинение. Если это и неприятная процедура пусть она будет неприятная, но мой сын это пройдет, и я это переживу. И давить на меня этим не стоит, это не получится", — заявил глава МВД.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. Суд избрал меры пресечения фигурантам дела в виде личных обязательств, в частности, для сына главы МВД, который проходит по делу о растрате госсредств. Он должен являться на вызовы прокуратуры и не покидать место регистрации, также он должен сдать загранпаспорт.