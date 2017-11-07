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    Политика

    Рада отказалась отправить в отставку Авакова

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (91)

    (обновлено: )16203
    За отставку министра внутренних дел проголосовал лишь 31 депутат. В проекте постановления Рады говорится, что Аваков не способен обеспечить безопасность украинцев.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник отказался уволить министра внутренних дел Арсена Авакова с занимаемой должности.

    Проект постановления об отставке Авакова поддержал лишь 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Вопрос об отставке Авакова неоднократно поднимали депутаты Верховной Рады.

    Ранее в Раде были зарегистрированы несколько проектов постановлений, однако парламент до сих пор их не рассматривал. Депутаты считают, что Аваков является ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом. Глава МВД ранее заявлял, что готов уйти в отставку, если для этого будут основания

    "Органы внутренних дел Украины под руководством Арсена Авакова продемонстрировали несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом", — говорится в проекте постановления.

    В документе также отмечаемся, что за время работы Авакова на посту главы МВД показатели уровня преступности по наиболее распространенным преступлениям, выросли на 30%, а уровень раскрытия упал на 10% по сравнению с показателями за прошлые годы.

    Также инициаторы отставки указывают на причастность главы ведомства к коррупционному скандалу. На прошлой неделе Антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных сын Авакова — Александр.

    В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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