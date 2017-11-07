Аваков поблагодарил Раду за провальное голосование

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые не стали отправлять его в отставку.

Ранее в Раде собрали всего 31 голос в поддержку постановления об увольнении Авакова.

"Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам", — добавил глава МВД.

Авторы проекта постановления об отставке Авакова указали, что МВД показало "несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан" и борьбы с криминалитетом. При Авакове уровень преступности в Украине вырос на 30%.

Также сын Авакова — Александр — причастен к коррупционному скандалу. На минувшей неделе Александр Аваков был задержан по делу о растрате около 520 тысяч долларов при закупке рюкзаков для правоохранителей в 2015 году.