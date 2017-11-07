наверх
07.11.201717:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Аваков поблагодарил Раду за провальное голосование

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (92)

    (обновлено: )18602
    Министр внутренних дел сказал "спасибо" депутатам, которые проголосовали за его отставку. Голосов для увольнения Авакова не хватило
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые не стали отправлять его в отставку.

    Обвинительного приговора по делу о рюкзаках Авакова не будет - Рудяков. Видео
    РИА Новости Украина
    Эксперт: никакой суд не сможет вынести никакого приговора Авакову

    Ранее в Раде собрали всего 31 голос в поддержку постановления об увольнении Авакова.

    "Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам", — добавил глава МВД.

    Авторы проекта постановления об отставке Авакова указали, что МВД показало "несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан" и борьбы с криминалитетом. При Авакове уровень преступности в Украине вырос на 30%.

    Также сын Авакова — Александр — причастен к коррупционному скандалу. На минувшей неделе Александр Аваков был задержан по делу о растрате около 520 тысяч долларов при закупке рюкзаков для правоохранителей в 2015 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Михаил Саакашвили
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Алексей Баганец
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова