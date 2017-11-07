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    Общество

    Аваков в годовщину Октябрьской революции выпустил книгу о Ленине

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    По словам министра внутренних дел, "Ленин с нами?" - это "книга-вопрос, книга-дискуссия, а возможно и книга-провокация".
    Книга Арсена Авакова Ленин с нами?
    Фото Facebook Арсена Авакова

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в годовщину Октябрьской революции презентовал книгу о роли в истории Владимира Ленина.

    Книга, которую Аваков написал в соавторстве с рядом украинских историков, общественных деятелей и политиков, зазывается "Ленин с нами?"

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    "Представляю вашему вниманию книжку сегодня, 7 ноября, в 100-летнюю годовщину "Великой Октябрьской социалистической революции". Уверен, это было важно и 10 лет назад, важно, увы, и сейчас", — написал Аваков во вторник в Facebook.

    Глава МВД добавил, что его книга вышла на украинском, русском и английском языках.

    "Ленин с нами?" – книга-вопрос, книга-дискуссия, а для кого-то, возможно, книга-провокация. Я считаю, что нашему обществу совершенно необходима широкая общественная дискуссия о роли и месте в истории нашей страны коммунистического проекта и образа Ленина как его символа", — написал Аваков.

    Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что почти 2,5 тысячи памятников в Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи памятников Ленину.

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