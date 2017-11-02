наверх
02.11.201714:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Кремле отреагировали на предложение захоронить тело Ленина

    (обновлено: )250
    Предложение убрать тело Ленина с Красной площади недавно высказывали два возможных кандидата на предстоящих президентских выборах: телеведущая Ксения Собчак и журналистка и правозащитница Екатерина Гордон.
    Мавзолей В.И. Ленина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Тема захоронения тела Владимира Ленина не находится на повестке Кремля, тема резонансная, есть разные точки зрения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

    Демонтаж памятника Ленину в Запорожье
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощай Ленин, Вятрович тебя повалил

    Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за захоронение основателя советского государства, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин. Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Глава Фонда "Общественное мнение" Александр Ослон заявил РИА Новости, что очередной виток дискуссии связан с предстоящими в 2018 году выборами президента РФ.

    "Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но, тем не менее, она не является темой на повестке дня кремлевской администрации", — заявил Песков.

    Предложение убрать тело Ленина с Красной площади недавно высказывали два возможных кандидата на предстоящих президентских выборах: телеведущая Ксения Собчак и журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что референдум о захоронении вождя возможен, но в будущем.

    Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Суд по делу Александра Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Зайцеву в цепях привезли на место ДТП
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов