В Кремле отреагировали на предложение захоронить тело Ленина

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Тема захоронения тела Владимира Ленина не находится на повестке Кремля, тема резонансная, есть разные точки зрения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за захоронение основателя советского государства, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин. Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Глава Фонда "Общественное мнение" Александр Ослон заявил РИА Новости, что очередной виток дискуссии связан с предстоящими в 2018 году выборами президента РФ.

"Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но, тем не менее, она не является темой на повестке дня кремлевской администрации", — заявил Песков.

Предложение убрать тело Ленина с Красной площади недавно высказывали два возможных кандидата на предстоящих президентских выборах: телеведущая Ксения Собчак и журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что референдум о захоронении вождя возможен, но в будущем.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.