В Киеве неизвестные собирают бюсты Ленина

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на Нивках обнаружили место, где стоят памятники Ленину, которые были снесены в результате вступления в силу принятого Верховной Радой закона "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающего пропаганду советской символики. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ульяна Стельмашова.

"Есть у нас на Нивках странное место, куда почти не ступает нога человека. В том месте стоит роскошный странный дом, похожий на мультяшный замок. Около того дома в прошлом году стоял одинокий Ленин — на раритетном автомате по продаже воды. В этом году Ленину уже не одиноко. К нему присоединились еще несколько Лениных. Кто и почему их сюда свозит — не знаю. Но выглядит так, будто Ленин прячется здесь от декоммунизации", — написала она.

Напомним, в мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.