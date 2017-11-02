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    "Довольно глазеть на труп". Кадыров призвал захоронить Ленина

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    По мнению главы Чечни, неправильно, когда "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком". Кадыров добавил, что решать вопрос о захоронении Ленина должен Путин.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым захоронить Владимира Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения.

    "Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана", — написал Кадыров в Telegram-канале.

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    По его мнению, Кадыров выразил мнение, что это неправильно, когда "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком".

    "Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга", — подчеркнул глава Чечни.

    Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

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