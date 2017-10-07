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    Общество

    В Одесской области демонтировали памятники Ленину и Калинину

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    (обновлено: )14
    По официальным данным, отреставрированные ранее памятники демонтированы в селе Кубей Болградского района, что ранее требовал Владимир Вятрович.
    Демонтаж памятника Ленину в Болградском районе Одесской области
    bolgrad-rda.odessa.gov.ua

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Памятники Владимиру Ленину и Михаилу Калинину в Одесской области, которые ранее отреставрировали, демонтировали, сообщает пресс-служба Болградской районной государственной администрации.

    Ранее директор института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что институт обратился в правоохранительные органы в связи с реставрацией за бюджетные средства в Одесской области памятников Ленину и Калинину.

    Демонтаж памятника Ленину в Запорожье
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В селе Кубей Болградского района демонтированы памятники Ленину и Калинину", — говорится в сообщении.

    Ранее Вятрович сообщил, что почти 2,5 тысячи памятников в Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленина. "Ленина в городах больше нет", — заявил он.

    С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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