В Одесской области "последний Ленин" остался без головы

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на четверг разбили ранее отреставрированный памятник Владимиру Ленину в Одесской области, передает агентство УНИАН.

Ранее директор института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что институт обратился в правоохранительные органы в связи с реставрацией за бюджетные средства в Одесской области памятников Владимиру Ленину и Михаилу Калинину.

"В Одесской области, далеко на юге, последний товарищ Ленин остался без головы. И не только он, и не только без головы", — приводит агентство сообщение экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко в Facebook. По данным издания, он также разместил фотографию, на которой запечатлен монумент без головы и руки.

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.