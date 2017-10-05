наверх
05.10.201714:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Одесской области "последний Ленин" остался без головы

    (обновлено: )7703
    В Одесской области неизвестные провели акт вандализма с памятником Владимиру Ленину, оставив монумент без головы и руки.
    Обезглавленный Ленин в Одесской области
    Сергей Стерненко, facebook

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на четверг разбили ранее отреставрированный памятник Владимиру Ленину в Одесской области, передает агентство УНИАН.

    Демонтаж памятника Ленину в Запорожье
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощай Ленин, Вятрович тебя повалил

    Ранее директор института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что институт обратился в правоохранительные органы в связи с реставрацией за бюджетные средства в Одесской области памятников Владимиру Ленину и Михаилу Калинину.

    "В Одесской области, далеко на юге, последний товарищ Ленин остался без головы. И не только он, и не только без головы", — приводит агентство сообщение экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко в Facebook. По данным издания, он также разместил фотографию, на которой запечатлен монумент без головы и руки.

    С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      "Азов" и "Правый сектор" зажгли фаеры под Верховной Радой
      Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
      Максим Гольдарб, руководитель общественной организации "Публичный аудит"
      Пенсионная реформа: суть и скрытое
      Флаг Испании
      Европейский сепаратизм: век живи, век учись
      Петр Порошенко и Арсен Аваков
      Политикум: ты мне кум или не кум?