В Киеве появился музей из бюстов Ленина - СМИ

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Депутат коллекционирует бюсты Ленина: он организовал в Киеве импровизированный музей под открытым небом, не испугавшись закона о декоммунизации, который запрещает пропаганду советской символики, пишет в понедельник газета "Вести".

vesti-ukr.com Импровизированный музей бюстов Ленина под открытым небом

По данным издания, в частном секторе на Нивках в Киеве на небольшом пустыре рядом с особняками хранятся три бюста вождя и один барельеф. Кроме того, хозяин, который называет себя обычным коллекционером, ожидает доставки бюста Котовского и других деятелей ушедшей эпохи.

"Как только попадаешь в импровизированный музей под открытым небом, сразу упираешься в несколько копий Ильича рядом с необычным домом, украшенным мультяшными героями. Самый красивый Ленин стоит на старом аппарате по продаже газированных напитков", — пишет журналист издания, которая побывала на месте.

Как рассказал журналистке местный житель Александр, эти бюсты Ленина их числа тех, которых выбрасывали в школах в Киевской области. "Чтобы не валялись по оврагам, их дарят моему соседу: он — депутат одного из райсоветов области. Он не коммунист, просто собиратель вещей времен СССР", — рассказал местный житель.

По его словам, один из барельефов Ленина стоит там уже три года, остальные привезли несколько месяцев назад.

Как пишет издание, сам владелец памятников, который не хочет называться, утверждает, что не тоскует по советскому прошлому, это просто хобби. Последствий из-за закона о декоммунизации владелец Лениных не опасается. "Закон не запрещает коллекционировать. А музеям бюсты неинтересны, поскольку не представляют ценности, ведь они гипсовые. По этой же причине они стоят за воротами — за ними никто не охотится", — говорит нам сосед и товарищ Александр.

Также издание пишет, что на сайтах бесплатных объявлений достаточно много предложений продать бюсты или портреты советских деятелей.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что почти 2,5 тысячи памятников в Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысяч монументов Ленина; "Ленина в городах больше нет".

С мая 2015 года действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.