Аваков назвал условия, при которых уйдет с должности

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оставит свой пост, если найдет аргументы, чтобы не быть на должности, заявил глава МВД журналистам после презентации книги "Ленин с нами?" в Украинском доме.

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"Кто-то должен отвечать за происходящее, так вот я сегодня отвечаю за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, поверьте, меня не удержит здесь никакая ни воля, ни сила. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, я буду оставаться на своем месте", — заявил он.

Также Аваков заявил, что не знает, почему парламент должен был сегодня поддержать его отставку. "Парламент для того и существует, чтобы принимать серьезные решения, а я не знаю почему он должен был поддержать", — сказал Аваков.

Ранее в Раде постановления об увольнении Авакова собрали всего 31 голос депутатов. Напомним, сын министра Александр Авакова причастен к коррупционному скандалу. На минувшей неделе Александр Аваков был задержан по делу о растрате около 520 тысяч долларов при закупке рюкзаков для правоохранителей в 2015 году.