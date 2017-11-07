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    Политика

    Аваков назвал условия, при которых уйдет с должности

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (94)

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    По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, кто-то должен отвечать за происходящее, так вот он отвечает за происходящее и как только он найдет аргументы для того, чтобы не быть на должности, его "не удержит никакая ни воля, ни сила".
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оставит свой пост, если найдет аргументы, чтобы не быть на должности, заявил глава МВД журналистам после презентации книги "Ленин с нами?" в Украинском доме.

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    "Кто-то должен отвечать за происходящее, так вот я сегодня отвечаю за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, поверьте, меня не удержит здесь никакая ни воля, ни сила. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, я буду оставаться на своем месте", — заявил он.

    Также Аваков заявил, что не знает, почему парламент должен был сегодня поддержать его отставку. "Парламент для того и существует, чтобы принимать серьезные решения, а я не знаю почему он должен был поддержать", — сказал Аваков.

    Ранее в Раде постановления об увольнении Авакова собрали всего 31 голос депутатов. Напомним, сын министра Александр Авакова причастен к коррупционному скандалу. На минувшей неделе Александр Аваков был задержан по делу о растрате около 520 тысяч долларов при закупке рюкзаков для правоохранителей в 2015 году.

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