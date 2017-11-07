"Дело рюкзаков". Прокуратура настаивает на аресте сына Авакова

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляцию на меры пресечения фигурантам дела о закупке рюкзаков, среди которых — сын главы МВД Украины Александр Аваков.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. Суд избрал меры пресечения фигурантам дела в виде личных обязательств, в частности, для сына главы МВД, который проходит по делу о растрате госсредств. Он должен являться на вызовы прокуратуры и не покидать место регистрации, также он должен сдать загранпаспорт.

"Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обжаловано в Апелляционном суде города Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда города Киева от 1 ноября этого года в уголовном производстве по так называемому "делу рюкзаков", которыми подозреваемым избраны меры пресечения в виде личных обязательств. Специализированная антикоррупционная прокуратура считает указанные меры слишком мягкими", — говорится в сообщении САП, размещенном во вторник в Facebook.

В ведомстве отметили, что прокуроры САП будут настаивать на своей позиции, изложенной в суде первой инстанции — тогда они требовали содержания фигурантов дела под стражей.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.