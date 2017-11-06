Сыну Авакова наденут браслет слежения 7 ноября — СМИ

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Национальная полиция 7 ноября планирует надеть браслет слежения Александру Авакову.

Ранее суд отпустил Александра Авакова под личные обязательства в рамках избрания меры пресечения. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет Авакова-младшего в рамках дела о поставке рюкзаков по заказу МВД. Кроме Александра Авакова по делу проходит также бывший заместитель министр внутренних дел Сергей Чеботарь.

"Українські Новини" сообщают о планах полиции со ссылкой на свои источники в НАБУ.

"Глава Нацполиции Князев пообещал надеть ему браслет во вторник",– заявил собеседник агентства.