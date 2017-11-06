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    Сыну Авакова наденут браслет слежения 7 ноября — СМИ

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (88)

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    Источники в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщают, что 7 ноября сыну министра внутренних дел наденут браслет слежения в рамках меры пресечения.
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Национальная полиция 7 ноября планирует надеть браслет слежения Александру Авакову.

    Ранее суд отпустил Александра Авакова под личные обязательства в рамках избрания меры пресечения. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет Авакова-младшего в рамках дела о поставке рюкзаков по заказу МВД. Кроме Александра Авакова по делу проходит также бывший заместитель министр внутренних дел Сергей Чеботарь.

    "Українські Новини" сообщают о планах полиции со ссылкой на свои источники в НАБУ.

    "Глава Нацполиции Князев пообещал надеть ему браслет во вторник",– заявил собеседник агентства.

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