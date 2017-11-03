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    Общество

    Стало известно, куда первым делом поехал сын Авакова после суда

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (71)

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    СМИ выяснили, что после освобождения Александра Авакова 1 ноября под личное обязательство из зала суда автомобиль, которым он пользуется, заехал на территорию Министерства внутренних дел, которым руководит его отец.
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр сразу после завершения заседания Соломенского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения прибыл в МВД. Это зафиксировали журналисты, передает Радио Свобода.

    Александр Аваков. Архивное фото
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    Не на того наехали. "Дело с рюкзачками" закончится ничем

    После освобождения Александра Авакова 1 ноября под личное обязательство из зала суда автомобиль, которым он пользуется, заехал на территорию Министерства внутренних дел, возглавляемого его отцом, около 22.00, и пробыл там несколько часов.

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    После этого, в 02.30 ночи, его автомобиль покинул территорию ведомства.

    Также отмечается, что вечером того дня, когда суд объявлял свое решение по Александру Авакову, в МВД приезжали народные депутаты от "Народного фронта" Сергей Пашинский, Денис Дзензерский, Игорь Котвицкий, Андрей Иванчук и экс-премьер-министр и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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    Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

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