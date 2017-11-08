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    Общество

    Аваков предложил засекречивать материалы с места обысков

    (обновлено: )2401
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил за обнародование материалов с места следственных действий установить "жестокую" уголовную ответственность.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил запретить правоохранителям обнародовать материалы с места проведения следственных действий, в частности обысков, без разрешения следователя, сообщила в среду пресс-служба МВД.

    "Это разрешение можно будет получить только по специальной жесткой процедуре", — приводит слова Авакова пресс-служба ведомства в Facebook.

    Он также предложил за обнародование материалов с места следственных действий установить "жестокую" уголовную ответственность.

    Скриншот сообщения

    Аваков отметил, что обыск — это элемент расследования, а не механизм дискредитации и давления.

    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что бизнес жалуется на давление со стороны правоохранительных органов.

    Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

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