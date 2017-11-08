Политтехнолог: "отставку Авакова" разыграли как спектакль для Запада

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Парламент не поддержал отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Желающих сместить его с должности было немного – всего 31 депутат. При этом, еще перед голосованием представители "Батькивщины", "Радикальной партии", "Народного фронта", "Оппозиционного блока" заявили, что не поддержат соответствующее постановление.

В Верховной Раде также есть представление внефракционного депутата Юрия Левченко об отстранении Авакова от должности на время расследования уголовного производства, которое проводит НАБУ по делу так называемых "рюкзаков сына Авакова". Однако этого вопроса не было в блоке "на включение в повестку дня".

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Зато депутаты проголосовали за постановление 5041, которое еще в прошлом году внес в парламент нардеп от БПП Сергей Каплин. Согласно пояснительной записке, Каплин хочет увольнения Авакова в связи с провалом реформы полиции.

Что держит Авакова на посту министра внутренних дел Украины, который он занимает с 2014 года, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила политтехнолог Екатерина Одарченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Після голосування Арсен Аваков подякував парламенту за те, що його не звільнили з посади. Чим продиктована така невисока кількість голосів?

– Ми маємо не забувати, що "Народний фронт" – одна з найбільших фракцій в парламенті. І ці міністерські посади, які по квотам НФ первинно були затверджені, вони є в деякій мірі нерухомими. Я маю на увазі Авакова і Павла Петренка, який очолює Мінюст.

Безумовно, як і юстиція, так і МВС – це є великі кластери роботи, це є робота відповідальна, і робота, яка пов'язана з безпосередньо дуже широким політичним впливом. Мінюст, припустимо, впливає, починаючи від реєстрації і закінчуючи великими справами, що пов'язані з розподіленням майна, яка знаходиться в банках, тощо.

Тобто самі по собі структури і МВС, і Мінюст, вони є надзвичайно розгалуженими, і мають вплив на велику кількість як лояльних людей всередині структури, так і безпосередньо вплив на процеси, починаючи від мітингів, виборів, безпеки проведення виборів, закінчуючи реєстраціями політичних партій, громадських організацій, що відбувається напряму через Мінюст. Тому вплив партії на ці квоти залишає, і первинно він був оговорений.

Великою поступкою було і так те, що Микола Мартиненко, один з таких широковідомих у вузьких колах тіньових кардиналів НФ, він пішов з парламенту, а інший тіньовий кардинал НФ залишився в парламенті. Але, тим паче знову ж таки оця, я б не назвала це війною, а протистояння ББП і НФ, зважаючи на те, що "Народний фронт" як такого рейтингу не має, і зараз лідерам, в тому числі таким, як Аваков, Петренко… Бо вони не є класичними бюрократами, вони не є класичними міністрами, вони є публічними політиками, особливо

Аваков, він вже, починаючи з Майдану і роботи в БЮТ, завжди був публічним політиком і безумовно, відповідав за Харківську область як партієць. Тому треба говорити про те, що вони будуть шукати або варіанти консенсусу і роботи спільно з БПП, або створення нового політичного союзу, в який будуть вступати нової політичної сили.

І напряму, знову ж таки, як би ми не обговорювали справу сина Авакова, але вона жодним чином не стосується роботи очільника МВС.

Мало хто вірив, що вдасться Авакова відсторонити на час розслідування, і коли обговорювали цю постанову, представники опозиційних фракцій казали, що це — особиста справа коаліції. Чому вони не захотіли голосувати?

– Вони ж опозиційні, в першу чергу, до президента і до БПП, в меншій формі – до НФ. Тому знову ж таки, тут ситуативний союз з противником проти більш вагомого противника є правильним рішенням навіть з точки зору такої стратегії.

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А з іншого боку, знову ж таки, Аваков був в "Батьківщині", тобто, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали зустріч Авакова з Юлією Тимошенко, що в цілому могло бути. З іншого боку, знову ж таки, проблему з поліцією, особливо з групою Авакова, скажімо так, з інвесторами НФ, які мають вплив і на Західній Україні, і в Харківській області, а в Харківській області, це ж я нагадую, протистояння як раз з таким "блакитним" електоратом, тобто з електоратом Партії регіонів, в Західній Україні, там де Андрій Іванчук має вплив, це знову ж таки, електорат такий більш прозахідний, там виборець "Самопомочі", "Батьківщини" і НФ, він десь перетинається.

Тому вступати зараз у відкритий конфлікт, розуміючи, що це рішення не буде проведене, це — просто безглуздо, тому народні депутати або просто виходять з зали і не присутні, або не підтримують. Навіщо голосувати за рішення, яке не пройде, і ставати особистим ворогом Авакову.

Але з точки зору демонстрації Заходу це є дуже важливо. Тому що після таких скандалів з етичної точки зору, безумовно, він мав би по західних традиціях піти у відставку, бо це – його родич. І тут є широкий такий конфлікт інтересів.

Але знову таки, чи є достойна особа, якою можна замінити Авакова, рівноцінної по кулуарному впливу, по особистим якостям, тощо, якого можна зробити очільником МВС по квоті. Безумовно, ні.

К слову, политический консультант Юлия Комарова в эфире Голоса Столицы отметила, что принимая во внимание общественный резонанс, которым сопровождается дело против сына главы МВД, вместо эмоциональных заявлений Арсен Аваков должен был подать письменное заявление об отставке. Однако, по ее мнению, глава МВД не способен на красивый поступок.