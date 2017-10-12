Суд избрал меру пресечения для замминистра обороны

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КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения замминистра обороны Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Такое решение приняла судья Владлена Лазаренко на заседании вечером 12 октября, передает "УНИАН".

Отмечается, что суд обязал замминистра не общаться с другими фигурантами дела и носить электронный браслет.

В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях. Он также подтвердил, что речь идет о задержанном замминистра обороны Игоре Павловском.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского прошло в кратчайшие сроки.