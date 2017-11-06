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    Экономика

    Суд арестовал под Киевом фармзавод стоимостью в 3 млрд грн

    (обновлено: )71812
    По данным юрфирмы, махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд грн были частью незаконных сделок бывшего главы совета директоров казахстанского "БТА Банка" Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане.
    Завод Фармекс групп
    "Фармекс групп"

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Голосеевский районный суд Киева наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс групп" в городе Борисполь Киевской области в рамках уголовного дела о хищении средств "БТА Банка", сообщила в понедельник пресс-служба международной юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющая интересы БТА.

    "Следственный судья Голосеевского районного суда Киева наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс групп" (ранее – "Макс-Велл") в Борисполе. Арест наложен по ходатайству "БТА Банка", гражданского истца в уголовном производстве по хищению из банка более 6 миллиардов долларов и легализации украденного по предварительному сговору с иностранными гражданами", — говорится в сообщении пресс-службы юридической фирмы.

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    Сообщается, что суд в своем решении "сослался на статью 5 конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, обязывающую государство принимать меры относительно наложения ареста на имущество, в которое были конвертированы средства, полученные преступным путем".

    По данным юрфирмы, махинации с фармзаводом стоимостью около 3 миллиардов гривен (около 110 миллионов долларов) были частью незаконных сделок бывшего главы совета директоров казахстанского "БТА Банка" Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане и 22 месяцам заключения в Англии. Также адвокаты утверждают, что конечным бенефициаром арестованного завода является Александр Шишкин, бывший депутат Государственной Думы России, а ныне – член Совета Федераций РФ.

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    Суд над Аблязовым в Казахстане проходил в отсутствие обвиняемого, который много лет проживает за рубежом. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов. Деятельность Аблязова во главе казахстанского "БТА Банка" также является предметом уголовного расследования в России и на Украине.

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