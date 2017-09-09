Фармазоны активизировались. Фальшивки уже дают на сдачу в маркетах

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С падением экономического роста в стране на сцену выходят фальшивомонетчики и мошенники, которые стараются "надуть" всех и всякого. А самый быстрый способ – подсунуть подделку.

Поддела на сдачу и в банкомате

На днях неприятная история произошла с одной журналисткой в Киеве. На сдачу в супермаркете она получила фальшивые 50 гривен.

"Никогда в жизни не видела фальшивых денег. Узнала, что поддельные, когда пыталась совершить покупку в маленьком ларьке на Крещатике. До этого просто в куче, не разглядывая, положила в кошелек", — поделилась произошедшим Ольга с друзьями.

Как объяснила девушка, у нее были 500 грн одной купюрой, и она решила их разменять для такси, поэтому пошла в маркет у дома, сделала покупку.

"Конечно, я не ожидала, что такое может произойти и не рассматривала полученную сдачу тщательно. Обычно маркеты и так тщательно проверяют наличность, но оказывается не все. Теперь буду гораздо внимательнее и вам советую. Неприятно крайне быть объектом чьей-то наживы. И шокирована, признаюсь, самим фактом наличия поддельных денег в моем кошельке, и с моих рук обман мог бы распространиться дальше. К счастью, этого не произошло.

Настоящие и поддельные деньги — разница очевидна. Необходима лишь внимательность", — посоветовала Ольга.

Оказывается, сегодня получить фальшивку на руки можно не только в супермаркете, а даже в банке. По крайне мере, странную 500-гривневую банкноту сняла в банкомате еще одна женщина. В двух магазинах ее не взяли, вернули, а когда дама попыталась ею рассчитаться в третьем, продавец сказала, что вызовет полицию. Тогда женщина пошла в банк, и со скандалом ей обменяли ее на нормальную.

Фальшивомонетчики разошлись

Что поделать, а поддельные доллары и гривны гуляют по Украине в открытую. Хотя мошенники придумывают все новые и новые способы реализации фальшивок. 29-летний киевлянин, ранее судимый за грабеж, и 33-летний уроженец Черкасс, ранее неоднократно судимый, последний раз – за совершение разбойного нападения, сбывали фальшивые доллары через терминалы самообслуживания. За 4 месяца парочка смогла обменять на гривны около $100 тыс. Аферисты уловили особенности техники, и одну настоящую купюру разрезали на части и наклеивали на поддельные купюры. Да так ловко, что терминал не мог просчитать фальшивку. Во время обыска у них нашли поддельные доллары, евро, банковские карты, а так же нарколабораторию – варили амфетамин.

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К слову, тревогу первым забил "Укрсоцбанк" еще в мае и временно приостановили прием валюты через банкоматы с опцией приема наличных, когда выявили склеенных фальшивых банкнот. Поскольку части такой купюры — это кусочки настоящей, и на них есть все защитные элементы, то банкоматы воспринимали их как обычные купюры. И в банке начали работу над совершенствованием банкоматов в части распознавания таких подделок.

Но распространяют фальшивки не только местные умельцы, и не только через терминалы, а больше всего из рук в руки. На днях полиция Волыни задержала трех граждан Республики Беларусь: 61-летний, 35-летний жители Минска и 36-летний житель Гомеля сбывали поддельную иностранную валюту.

Доверяй, но проверяй

Сколько фальшивых денег сегодня на руках у населения, сложно подсчитать. Возможно, кто-то даже не догадывается о том, что у него под матрасом лежат фальшивые доллары или гривны. Ведь эта проблема вечна, но сейчас она становится очень актуальной, потому что масштабы распространения фальшивок увеличились. А делают их сегодня кто угодно и где угодно.

В Ореховской исправительной колонии №88 Запорожской области, в которой отбывают наказание повторно совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, заключенные несколько лет печатали фальшивые деньги. За неполные два года они якобы успели "наштамповать" более 3,5 миллиона российских рублей, 50 тысяч долларов США и более 45 тысяч гривен.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

Фальшивые банкноты были всегда и будут, считает эксперт Александр Охрименко, поэтому каждому всегда надо быть внимательным.

"В магазине на сдачу можно получить поддельные купюры. В банкомате или банке получить на сдачу нереально, а вот на "черном рынке" — возможно. Но гривны сегодня не настолько популярны. Больше всего подделывают доллары и евро и их легко подсовывают с рук, в сомнительных обменниках. Они всегда были и сейчас есть, потому что это сверхприбыльный бизнес. И если вам не повезло, вам втюхали фальшивку, с ней ничего не поделаешь, потому что если попытаетесь ее реализовать, вас еще могут привлечь к уголовной ответственности за распространение фальшивых денег. Можно написать заявление в полицию, но они разбираться не будут, это если накопится не одно подобное заявление, вот только тогда они начнут этим вопросом заниматься. А гражданам надо не менять деньги, где попало. Ведь есть обменники, которые даже внешне настораживают, не вести дела с людьми, которых вы впервые видите", — отмечает Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

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Но и стоит опять же помнить, что не зря в советское время на каждой кассе висела надпись: "Считайте деньги, не отходя от кассы", в данном случае ее можно слегка перефразировать: "Проверяйте деньги, не отходя от кассы". И таким образом можно будет избежать неприятностей.