Украина: страна победившего по всем статьям дефолта

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-", со стабильным прогнозом. Такое короткое сообщение на днях обошло все новостные сайты Украины. Однако без всякой расшифровки-комментария. Что же на самом деле, если переводить сообщение с птичьего на человеческий язык, оно означает?

Итак, очевидно, что Украина находится в состоянии стабильного дефолта, то есть не способности отвечать за свои обязательства, номинированные как в национальной денежной единице, так и в валюте. С последней все ясно: кредитов набрали столько, что в ближайшее столетие потомкам нынешних "пышающихся" не выплатить. Однако агентство утверждает, что дефолт Украины не только по обязательствам в валюте, но и по обязательствам в гривне. Перед кем, возникает закономерный вопрос: МВФ, Всемирным банком? Нет, естественно. Перед собственным населением и экономикой. Проще говоря, в стране ходит не денежная единица, а фантики. Реальная цена которым ниже стоимости бумаги, на которых они напечатаны.

Если бы вдруг все владельцы этой крашенной бумаги в стране, включая владельцев безнала, вдруг предъявили бы НБУ требование перевести их деньги в валюту, то чтобы они получили взамен? Отказ Нацбанка. Потому как, если предположить такую фантастику, что НБУ пошло бы на такой обмен, то, сколько бы ему понадобилось резервов, чтобы эту операцию провести? Тут в помощь банальная арифметика. Итак, по данным главного банка страны в июне текущего года, объем общей денежной массы в Украине составил 1 трлн. 103 млрд гривен. В резервах НБУ — 17,5 млрд долларов. Из которых чистых резервов, то есть собственных денег банка — 5 млрд. Их можно тратить по усмотрению Нацбанка. Остальные 12,5 — деньги МВФ. Малая часть из них предназначена для внутренних нужд Украины. Основная — на выплаты тому же МВФ. Так вот весь национальный объем денежной массы обеспечен всего пятью миллиардами долларов. По курсу 27 гривен за зеленый имеем из всей массы реально обеспеченными валютой всего 135 млрд гривен. На таком простейшем расчете и базируется дефолтный прогноз агентства по национальной денежной единице. Если народу такую расшифровку дать, то начнется финансовая паника. Ведь на самом деле реальный обменный курс считается просто: 1 трлн и 103 млрд гривен делится на 5 млрд долларов чистых резервов НБУ, как организации имеющей в стране исключительное право на эмиссию гривны. Получаем курс обмена в 220 гривен за доллар. Вот это — реальная стоимость нашей национальной валюты. Остальное — финансово-медийный пузырь, обеспеченный заговором молчания СМИ и экспертов. А также банальным отсутствием знаний об азах рынка денег у населения.

Во времена позднего Кучмы, первого и второго премьерства Януковича, а также его президентства ставилась амбициозная задача обеспечения резервами Нацбанка всего объема денежной массы в стране. С перспективой свободной конвертации гривны. Но для этого нужно было выдерживать несколько условий. Первое — отказаться от политики кредитования МВФ и прочих финансовых паразитов. Проще говоря, перейти к политике формирования у НБУ исключительно чистых резервов, тех, что:

— создаются усилиями собственного экономического роста; — государственным стимулированием роста экспорта и ограничением импорта;

— контролем за получением валютных займов со стороны отечественных бизнес-структур;

— сохранять баланс между ростом денежной массы, которая нужна для обеспечения роста экономики и поступлениями валюты от экспорта с доминированием последних.

Соблюдение этих простых правил дало Украине в период 2003-04 гг. невиданный масштаб экономического подъема. Когда прирост ВВП оценивался двузначными цифрами и об Украине говорили как о «восточноевропейском экономическом тигре». Предполагая, что если такой рост будет и дальше, то Украина станет чемпионом по привлечению иностранных инвестиций. Что собственно бы и случилось, если бы в стране не победил первый Майдан и к власти не пришел бы его лидер Виктор Ющенко.

Но по-другому и быть не могло. Кучма и Янукович входили со своими установками на реальную экономическую независимость страны в конфликт с США. Ведь МВФ, задуманный якобы для поддержки развивающихся стран, на самом деле выступал и выступает контролером их экономического роста. Через свое, якобы льготное, кредитование. Кроме того, Фонд через кредиты всегда навязывал свое виденье структуры экономики страны, куда он вкладывал деньги. Украина в этом контексте мыслилась как донор природных ресурсов, трудовых мигрантов и поставщик сельхозпродукции. Отказ от внешнего управления через финансирование МВФ мог стать гибельным для лидера страны, который на такой шаг решался. Достаточно вспомнить судьбу главы Румынии Чаушеску. За короткий срок он расплатился по долгам с Фондом и публично отказался от сотрудничества с ним. В результате был убит. Та же судьба могла ожидать и Кучму. Кассетный скандал был всего лишь мягким предупреждением об этом. Так что политика отказа от услуг МВФ и перехода к наполнению резервов Нацбанка исключительно валютой от экспорта собственной продукции была обречена.

Тем не менее, она долгое время проводилась и имела позитивные результаты для укрепления гривны. С приходом Виктора Андреевича к власти все кардинально изменилось. Достаточно привести одну цифру. За первые годы его правления частные структуры страны набрали кредитов за рубежом на сто миллиардов долларов. Без всякого обеспечения. Возврат их не мог состояться без помощи МВФ и прочих мировых ростовщиков. Уже тогда была заложен сценарий падения курса гривны в 2008-м на волне мирового кризиса. И отражал он как раз колоссальный рост дисбаланса между реальными резервами НБУ и обязательствами, которые набрала страна через частные бизнесы. Программа сворачивания сотрудничества с МВФ, которая во времена Кучмы почти привела к отсутствию долгов перед Фондом, сменила тренд на возобновление и расширение.

"В течение 2018-2021 ежегодные выплаты по погашению и обслуживанию государственного и квазигосударственного долга в иностранной валюте будут превышать 7 млрд долларов", — сказано в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

"В этом контексте весомым остается продолжение сотрудничества с МВФ, которое может выступать не только номинальным якорем для реформ и поддержки устойчивого макроэкономического развития, но и способствовать успешным привлечениям на международных финансовых рынках", — утверждает Нацбанк.

Еще бы, при чистых резервах в 5 млрд. нам нужно за четыре года отдать 28! Но, даже если вдруг предположить, что НБУ пустит на возврат долгов и деньги МВФ, которые хранятся в резерве, то все равно общий дефицит составит 28-17,5 = 10,5 млрд. долларов. Где их взять? А снова занять. У кого? У МВФ. Больше не у кого. Стоит ли удивляться дефолтному прогнозу агентства?

Ну и два слова о "щедрости" Фонда. С 2015-го по сей день МВФ выдал Украине 2 мдрд. долларов. Четверть из обещанного на этот период. При тенденции нарастающей скупости и настойчивости в исполнении своих требований. Так в этом году обещали 6, дали 1. Цена, которую заплатила страна за этот миллиард — полное уничтожение социальной сферы. Через реформу здравоохранения и пенсионного обеспечения. Теперь для получения очередных подачек нам нужно распродать все госимущество, уничтожить ЖКХ через неустанный подъем цен на газ, тепло и электроэнергию. Запустить нашу землю в свободный оборот, чтобы ее за гроши скупили транснациональные корпорации. Ну и вишенка на торте — антикоррупционный суд. Надо понимать затем, чтобы при распродаже земли и остатков госпредприятий местные чиновники не смели требовать мзды с иностранных скупщиков. Очень предусмотрительно.

А дальше что? Дальше МВФ просто перестанет давать деньги. Все, что могло приносить валюту в казну будет приватизировано и распродано, включая землю. Потому владельцы с юрисдикцией в США или ЕС просто будут свою прибыль заводить домой, минуя Украину. Классический пример неоколониальной экономики. Пикнешь — тут же попадешь под антикоррупционный суд. Ну, в самом деле: платить налоги колонии — натуральное вымогательство.

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И это все будут результаты реформ от МВФ, который с учетом того, что в Украине нет средств для погашения долгов и поддержки иллюзорной стабильности нацвалюты, выкрутит стране и руки, и ноги, и голову в придачу. Но парадокс ситуации заключается в том, что все эти реформы в итоге ведут не только к настоящему геноциду, но и лишению страны источников поступления валюты. Напрочь, навсегда. То есть к вечному и никогда никем не гасимому долгу.