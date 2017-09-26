Масштабный пожар на фармзаводе в Киевской области локализован

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Пожар на фармацевтическом заводе "Биофарма" в городе Белая Церковь Киевской области локализован, пострадавших нет, сообщает во вторник пресс-центр Госслужбы Украины по ЧС.

"В 21.50 подразделениями госслужбы Украины по ЧС пожар на площади около 3 тысяч квадратных метров локализован. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 18 единиц техники и 82 человека", — говорится в сообщении. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

На сайте горсовета Белой Церкви сообщается, что по результатам проведенных замеров, выбросов вредных веществ в прилегающем микрорайоне не обнаружено, угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Пресс-секретарь управления Госслужбы по ЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила телеканалу "112 Украина", что спасатели начали разбирать завалы.

"На данный момент работы продолжаются. Пожар ночью был локализован, распространения огня нету. Небольшие источники огня еще проливаются, разбираются конструкции. Площадь очень большая. Следственно-оперативная группа начала работать ночью, по результату их работы будет определена причина пожара. Сегодня будем продолжать работу. Погибших и пострадавших нет", – приводит ее слова сайт телеканала.

Пожар вспыхнул накануне вечером в отдельно стоящем одноэтажном производственно-складском здании площадью 12,5 тысячи квадратных метров, максимальная площадь пожара составляла около 5 тысяч квадратных метров.