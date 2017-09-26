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    Мэр Белой Церкви, где горит фармзавод, пожелал горожанам спокойной ночи

    (обновлено: )12610
    Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий заявил, что состояние воздуха - в пределах санитарных норм. По данным спасателей, пострадавших и погибших в результате пожара нет.
    Пожар на заводе Биофарма в Белой Церкви
    Facebook Геннадия Дикого

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Пожар на заводе "Биофарма", произошедший в Белой Церкви (Киевская область) накануне вечером, практически ликвидирован, уровень загрязнения воздуха не превышает установленные нормы, сообщил городского голова Геннадий Дикий. 

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    Как сообщалось, в понедельник вечером, 25 сентября, в Белой Церкви произошел мощный пожар на фармацевтическом заводе "Биофарма". Огонь вспыхнул на площади около 5 тыс. м2 в одноэтажном отдельно стоящем ангаре по хранению и упаковке лекарств (площадью около 15 тыс. м2).

    "Мониторинг воздуха осуществляется каждые 15 мин. Состояние воздуха в пределах санитарных норм. Белая Церковь может спать спокойно. Спокойной ночи", — написал Дикий на своей странице в Facebook.

    Facebook Геннадия Дикого
    Комментарий мэра Белой Церкви Геннадия Дикого

    В то же время спикер главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что пострадавших и погибших в результате пожара нет.

    "Эвакуация не планируется, так как на месте работала санитарно-эпидемиологическая служба, работала радиохимическая лаборатория, были заборы воздуха. По результатам проверки существенного превышения содержания вещества в воздухе нет. Есть некоторые превышение в связи с тем, что есть утечка вредных веществ при пожаре. Угрозы жителям города нет. На данный момент прогнозов нет, но проводится наращивание техники", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина". 

    Всего, по ее словам, на месте происшествия работает 17 единиц техники и более 80 человек личного состава.

    Facebook Геннадия Дикого
    Ликвидация пожара на заводе "Биофарма" в Белой Церкви

    "Биофарма" — ведущее украинское современное фармацевтическое предприятие в области разработки и производства инновационных высокотехнологичных препаратов, произведенных из донорской крови человека, рекомбинантных препаратов и препаратов на основе спорообразующих бактерий.

    Ранее сообщалось, что в понедельник крупный пожар произошел на центральном рынке в Полтаве. 

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