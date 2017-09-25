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    Происшествия

    Полтаву накрыло едким дымом из-за пожара на центральном рынке

    (обновлено: )78
    Очевидцы сообщают, что видели на крыше одного из торговых павильонов людей, которые проводили сварочные работы, через некоторое время начался пожар.
    Пожар на рынке в Полтаве
    @MNSPOLTAVA

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. На центральном рынке Полтавы вспыхнул крупный пожар, в результате чего едким дымом накрыло полгорода, передает ТСН

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    Как сообщается, горят около 10 магазинов с автомобильными шинами, пластиковой посудой, полиэтиленом, книгами и одеждой. Возгорание произошло в 17.30. Очевидцы рассказывают, что видели на крыше людей, которые проводили сварочные работы, через некоторое время начался пожар.

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    На месте работали около полусотни спасателей. Тушение затруднял токсичный дым от пластика, которым обшиты большинство магазинов — пожарные работают в защитном снаряжении.

    Возгорание было ликвидировано в 21.30, однако спасатели будут работать всю ночь, разбирая конструкции и проливая водой, чтобы не произошло повторного возгорания.

    @MNSPOLTAVA
    Пожар на рынке в Полтаве

    Причины пожара и ущерб устанавливаются. 

    @MNSPOLTAVA
    Пожар на рынке в Полтаве

    Как сообщалось, вечером в понедельник в Белой Церкви (Киевская область) произошел пожар на фармзаводе

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