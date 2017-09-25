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    Киев

    В ГСЧС сообщили драматичные подробности тушения пожара на складе полимеров

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    Тушение возгорания усложнялось и тем, что в пожарных гидрантах, находящихся на территории объекта, было недостаточное давление воды, и оно постоянно менялось. Об этом в эфире "ГС" сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага.
    В Киеве произошел мощный пожар на складе с пенопластом
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Этой ночью в Киеве горел склад полимерных материалов. Это произошло в Деснянском районе Киева. Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям оперативно отреагировали на инцидент и ликвидировали пожар. Как отмечается, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

    Пожар в Киеве. Видео
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    Пожар на складе в Киеве: на месте инцидента

    Что произошло на складе полимерных материалов и насколько масштабным был пожар, в эфире радиостанции Голос столицы рассказала руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага.

    "Звонок к нам поступил в 23-42. Когда прибыли первые подразделения спасателей, площадь пожара уже составляла около 2,5 тыс квадратных метров. В результате воздействия температуры произошло обрушение строительных конструкций, т.е. крыши складского помещения, и площадь пожара распространилась на 3,5 тыс квадратных метров. Пожарные гидранты, которые находились на территории объекта, в них было недостаточное давлние воды, оно постоянно менялось, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральные линии за более чем 600 метров от объекта. Кроме того, на территории склада находится электростанция, напряжением в 10 тыс вольт, а работники "Киевэнерго" отключили данный объект только в два часа ночи, т.е. спасатели все это время рисковали собственными жизнями", — отметила спикер ведомства.

    По ее словам, пожар удалось локализовать чуть позже трех часов ночи.

    "В пять часов утра возгорание было полностью ликвидировано", — добавила Водолага.

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