Пожар на складе в Киеве: на месте инцидента

Отметим, что возгорание произошло в складском здании размером 160х55 метров на площади 2500 квадратных метров.

"Под действием высокой температуры произошло разрушение кровли по площади пожара, с дальнейшим распространением огня на площадь 3500 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось большим количеством легковоспламеняющихся материалов (полиматериалы, пенопласт, плинтуса, панели и др), которые находились на территории склада. Кроме того, давление в пожарных гидрантах этого объекта было недостаточным, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральную линию на расстоянии более 600 метров от пожара", – рассказывают представители ГСЧС.

Пресс-служба ГСЧС В Киеве произошел мощный пожар на складе с пенопластом

Кроме того, отмечается, что пожар удалось ликвидировать лишь после того, как сотрудники "Киевэнерго" отключили объект от электроснабжения.

"Из одного из помещений пожарные вынесли два газовых баллона, тем самым не допустив взрывов. Спасателями было не допущено распространение огня на склад с алкогольными напитками", – добавляют спасатели в своем сообщении.

Информации относительно жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.

К слову, к тушению пожара было привлечено 26 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 120 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Также на месте инцидента работала оперативная группа.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.