Пожар на фармзаводе под Киевом и вредные выбросы. Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Киевской области случился очередной масштабный пожар. На этот раз горел фармацевтический завод "Биофарма" в Белой Церкви. Пожар уже удалось ликвидировать. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Как отмечается, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Подробнее об инциденте рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области Виктория Рубан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що зараз відбувається на фармзаводі?

— На даний момент на заводі ще залишено відділення, для того щоб воно спостерігало, щоб не виникло повторне загоряння. Але о 9.10 пожежу вже повністю ліквідовано і вогню вже немає.

Коли почалася пожежа?

— Пожежа розпочалася вчора. Надійшло повідомлення до диспетчерської служби о 18.59. Було залучено 17 одиниць техніки і ще вчора о 21.50 пожежу було локалізовано і не допущено розповсюдження вогню зі складського приміщення на виробничі потужності. Тому вогнем пошкоджено лише споруду складського приміщення. Тобто всю споруду, де проводилося виробництво, врятовано.

Ця пожежа була складною?

— Пожежа була складною. По-перше, тому що була велика площа, по-друге, тому що всередині приміщення складського знаходилися матеріали, по яким вогонь швидко розповсюджувався. Це і пакувальна тара, це і самі ліки. Але завдяки тому що було швидке повідомлення і швидке прибуття наших працівників, пожежу вдалося швидко локалізувати.

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На самому заводі були якісь засоби пожежогасіння, автоматики?

— На місці, на заводі, є система сигналізації. Зараз там працює слідчо-оперативна група, в яку входять і працівники, керівництво підприємства, і Нацполіції, наші працівники, які вже з'ясовують всі деталі. По-перше, виникнення пожежі. По-друге, чи спрацювала сигналізація, і третє — які збитки нанесені підприємству.

Попередні висновки стосовно причин пожежі є?

— Поки не закінчить роботу комісія, попередніх висновків поки немає.

Щодо впливу на екологію є дані?

— Ще вчора спеціальна хіміко-радіологічна лабораторія перевіряла повітря на вміст шкідливих речовин. Незначне перевищення було, але це зумовлено і самою пожежею. Коли є пожежа, звісно, є викид речовин. А по-друге, на даний момент те ж саме працює лабораторія, то небезпечних речовин в повітрі для населення Білої Церкви немає.

Также свое мнение о возможных экологических последствиях этого пожара выразил в эфире Голоса Столицы эколог Олег Савицкий.

Наскільки продукти горіння пожежі небезпечні і за якого масштабу пожежі це може впливати на екологію, на життя, розпорядок звичайного дня звичайної людини яка поруч проживає чи працює?

— Це залежить від того, які матеріали горять, але загалом будь-яке хімічне підприємство має мати певну санітарно-захисну смугу на випадок подібних ситуацій і так далі. Тобто все ще залежить також від відстані до житлових районів. Тобто проблема в тому, що у нас фактично відсутня система моніторингу стану атмосферного повітря і дуже важко сказати, який може бути вплив. Бо моніторинг точковий або просто вимірювання, яке відбувається коли щось станеться і відбувається досить хаотично, він не може показати насправді, яка є ситуація з атмосферним повітрям.

Чи варто нам надалі розміщувати фармзаводи на території міст?

— Обов'язково санітарно-захисна зона має бути, а також мають бути на підприємстві певні стандарти виробництва та певні технології сучасні. Тобто сучасне фармацевтичне виробництво досить безпечне. Воно не має продукувати викидів, якщо там все відбувається за прийнятими у світі нормами.

З того, що горіло, могло викинути в повітря небезпечне?

— Найбільшу небезпеку представляють не самі ліки, а сировина, напівфабрикати різні і хімічні речовини, які можуть зберігатися у великих обсягах. Готові ліки вони не дуже займисті. Вони в такій формі, що у них важко отримати забруднюючі речовини у повітря. Але якщо займається якась технологічна лінія або сховище хімікатів, це може бути небезпечним.

Можна дати якісь рекомендації, якщо поруч з житловими масивами щось горить?

— Залежить також від різних типів виробництва. Немає універсального методу захисту. Якісь там респіратори, пов'язки, вони також не універсальні, кожен вид цих респіраторів. Він на певні види забруднення розрахований. Краще вимагати від бізнесу і влади, щоб таких ситуацій не траплялося.

Напомним, в столице продолжаются проверки безопасности в учебных и дошкольных учреждениях. В школах и детсадах Киева нашли семь тысяч нарушений пожарной безопасности.