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    В Москве арестован экс-глава "Нафтогаза Украины"

    (обновлено: )10810
    Дело возбуждено по статье российского Уголовного кодекса "Мошенничество в особо крупном размере". Игорю Бакаю может грозить до 10 лет заключения.
    Игорь Бакай. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Таганский суд Москвы арестовал экс-руководителя "Нафтогаза Украины", бывшего главу Государственного управления делами Украины Игоря Бакая по делу о мошенничестве.

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    Об этом сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Юлия Сузиннина.

    "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября", — сказала она.

    По ее словам, дело возбуждено по статье российского Уголовного кодекса "Мошенничество в особо крупном размере". Бакаю может грозить до 10 лет заключения. Фабула официально не разглашается.

    Согласно данным телеканала 1+1, Бакаю в Москве вменяют то, что он обманом якобы "завладел финансами посторонних лиц", которые давали ему в долг крупные суммы.

    Официальным комментарием следствия по этому поводу РИА Новости пока не располагает, но тот факт, что дело возбуждено по УК РФ и рассматривалось в районном суде, свидетельствует, что речь идет не об экстрадиции, а о преступлении, совершенном в России.

    Ранее сегодня заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил "Укринформу", что его ведомство не получало от России никаких запросов по поводу Бакая.

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