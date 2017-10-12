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    Политика

    Порошенко потребовал расследовать растрату в Минобороны в кратчайшие сроки

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    Расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского должно быть проведено в кратчайшие сроки, а его результаты обнародованы и переданы в суд, заявил президент Украины Петр Порошенко.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского прошло в кратчайшие сроки.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
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    В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях.

    "Никому не позволю красть в армии. Тем, кто будет красть в армии, руки отрублю… Расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки, результаты обнародованы и переданы в суд. Какое-либо затягивание, когда дела ведутся три-четыре года, недопустимо", — заявил Порошенко в четверг в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    Он также подтвердил, что речь идет о задержанном замминистра обороны Игоре Павловском.

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