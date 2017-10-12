Порошенко потребовал расследовать растрату в Минобороны в кратчайшие сроки

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского прошло в кратчайшие сроки.

В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях.

"Никому не позволю красть в армии. Тем, кто будет красть в армии, руки отрублю… Расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки, результаты обнародованы и переданы в суд. Какое-либо затягивание, когда дела ведутся три-четыре года, недопустимо", — заявил Порошенко в четверг в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Он также подтвердил, что речь идет о задержанном замминистра обороны Игоре Павловском.

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