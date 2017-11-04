Задержанная по делу о гибели полковника СБУ не связана с ДНР - омбудсмен

ДОНБАСС, 4 ноя — РИА Новости Украина. Задержанная в Одессе по подозрению в убийстве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) жительница Донецка не имеет отношения к силовым ведомствам самопровозглашенной ДНР, заявила местный омбудсмен Дарья Морозова.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил о раскрытии дела об убийстве сотрудника ведомства Александра Хараберюша, погибшего в марте в Мариуполе при взрыве автомобиля. По подозрению в совершении преступления в Одессе задержана жительница Донецка. По словам Морозовой, Грицак предоставил видео, на котором девушка сознается в совершении преступления.

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"Отмечу, что данные о девушке, обнародованные Грицаком, не соответствуют действительности. Прасолова Ю.В. не имеет никакого отношения к силовым ведомствам ДНР… Более того, Юлия пропала не в Одессе, она пропала в Мариуполе. Ее вина, вероятно, только наличие донецкой прописки", — сказала Морозова.

Она добавила, что написала официальное обращение в ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста. Также направлено письмо уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с просьбой разобраться в ситуации. Родственники удерживаемой девушки не исключают, что в момент признания она могла находиться под воздействием наркотических веществ.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.