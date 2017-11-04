наверх
04.11.201707:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Задержанная по делу о гибели полковника СБУ не связана с ДНР - омбудсмен

    (обновлено: )20720
    Глава СБУ Василий Грицак заявил о раскрытии дела об убийстве полковника Александра Хараберюша, погибшего в марте в Мариуполе при подрыве автомобиля. По подозрению в совершении преступления в Одессе задержана жительница Донецка Юлия Прасолова.
    Здание Службы безопасности Украины (СБУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    ДОНБАСС, 4 ноя — РИА Новости Украина. Задержанная в Одессе по подозрению в убийстве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) жительница Донецка не имеет отношения к силовым ведомствам самопровозглашенной ДНР, заявила местный омбудсмен Дарья Морозова.

    Установка взрывного устройства на авто погибшего полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша. Видео
    Канал на Youtube СБУ
    Подрыв авто полковника СБУ в Мариуполе. Подозреваемая сделала признание

    Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил о раскрытии дела об убийстве сотрудника ведомства Александра Хараберюша, погибшего в марте в Мариуполе при взрыве автомобиля. По подозрению в совершении преступления в Одессе задержана жительница Донецка. По словам Морозовой, Грицак предоставил видео, на котором девушка сознается в совершении преступления.

    Читайте также: Новые версии покушения на Мосийчука: от Васи Ж. до друзей сына Авакова

    "Отмечу, что данные о девушке, обнародованные Грицаком, не соответствуют действительности. Прасолова Ю.В. не имеет никакого отношения к силовым ведомствам ДНР… Более того, Юлия пропала не в Одессе, она пропала в Мариуполе. Ее вина, вероятно, только наличие донецкой прописки", — сказала Морозова.

    Она добавила, что написала официальное обращение в ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста. Также направлено письмо уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с просьбой разобраться в ситуации. Родственники удерживаемой девушки не исключают, что в момент признания она могла находиться под воздействием наркотических веществ.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как это, жить на линии фронта в Донбассе?

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Американские актеры Джон Малкович и Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...